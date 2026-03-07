Левски се справи с Драгоман

В мач от 17-ия кръг на женската "Demac+" лига Левски София записа 14-ата си победа, след като спечели чисто в Драгоман. Момичетата на треньора Денислав Димитров наложиха волята си с 3:0 (25:16, 25:23, 27:25).

Така "сините" са втори във временното класиране с 14 победи, 3 загуби и 41 точки. Драгоман пък е на 6-о място със 7 победи, 10 загуби и 20 точки.

В последния 18-и кръг от редовния сезон е домакин на аутсайдера Варна ДКС, а драгоманки са гости на шампиона Марица (Пловдив). И двете срещи са в четвъртък (12 март) съответно от 14,30 и 15,30 часа.

В хода на мача Денислав Димитров даде шанс на почти всички свои състезателки, а капитанът Славина Колева получи почивка. В първата част Левски дръпна в резултата и уверено го затвори. Вторият гейм тръгна по същия начин, но в края Драгоман тръгна да застига "сините", но не му се получи. Третата част бе най-равностойна и домакините успяха да изравнят в края и дори стигнаха до геймбол. "Сините" обаче взеха мерки двубоят да не продължава.

Солидно оръжие в него за Левски бе блокадата, от която дойдоха 10 точки. С 4 се отчете Венеса Радева, а с 3 Елена Коларова. Последната бе втора по резултатност с 12 точки. Най-резултатна стана Габриела Жекова с 13 точки (2 аса, 1 блок). С 10 точки (1 блок) финишира Вяра Парапунова.