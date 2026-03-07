Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК

Отборът на Марица (Пловдив) записа 17-а поредна победа и продължава без грешка в женската "Demax+" лига. Шампионките надиграха като гости ЦПВК с 3:1 (25:23, 25:20, 27:29, 25:14) в най-интересния мач от предпоследния 17-и кръг от редовния сезон, игран тази вечер в зала "Христо Ботев" в столицата.

Така пловдивчанки, които вече си гарантираха първото място в редовния сезон, запазват перфектния си баланс на върха в класирането и събраха пълен актив от 51 точки. ЦПВК пък е на 3-о място с 13 победи, 4 загуби и 38 точки.

В последния 18-и кръг от редовния сезон Марица посреща Драгоман, докато "полицейският" тим ще играе с втория състав на шампионките - Марица 2022. И двете срещи са в четвъртък (12 март) съответно от 15,30 и 18,00 часа в зала "Строител".

Маричанки натиснаха с началния си удар още от началото на първия гейм и отвориха комфортна преднина от 14:8. "Жълто-сините" поддържаха аванса си и стигнаха до 23:18. Тогава последваха силни минути за домакините, които се доближиха само на точка при 22:23. Това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване. След него успешна блокада на Виктория Коева направи резултата 24:22, а атака на Ива Дудова затвори първата част при 25:23. Вторият гейм започна равностойно и двата тима стояха близо в резултата до 14:13 в полза на шампионките. Тогава Марица записа серия от 7:2 точки и поведе с 21:15, а до края "жълто-сините" не изпуснаха инициативата – 25:20.

Маричанки взеха ранен аванс от 11:6 на старта на третата част. Стигна се до 13:13 и равенството се запази до 25:25. Така геймът трябваше да се реши с допълнителни разигравания, в които ЦПВК успя да се наложи с 29:27. Това амбицира шампионките, които в следващата част повишиха значително нивото на представянето си във всички елементи и след 10:10 взеха 9 поредни разигравания, за да поведат с 19:10. Това се оказа решаващо за крайния изход на срещата, приключила с атака на Борислава Съйкова за 25:14.