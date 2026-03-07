Ботев (Луковит) удари ВАСК в допълнителния турнир във Висшата лига

Волейболистите на Ботев (Луковит) записаха първа победа в допълнителния турнир във второто ниво на шампионата при мъжете - Висшата лига. Воденият от Мирослав Братанов тим се наложи над ВАСК с 3:1 (25:15, 22:25, 25:23, 25:23) в първия си мач от турнира.

Луковитци добавиха нови три точки към записаните в редовния сезон и продължават да са 11-и в класирането с 18 точки. Тимът ще изиграе втората си среща - срещу Родопа (Смолян) в събота (14 март) от 17,30 часа. Какъвто и да е развоят, Ботев ще запази мястото си.

За ВАСК пък сезонът приключва на 12-а позиция с 15 точки след 5 победи и 10 загуби.

BGvolleyball.com