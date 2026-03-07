Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата

Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата
7 март 2026 | 19:05

  • 7 март 2026 | 19:05
Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата

Лично аз не почувствах много добре отбора си, както в други мачове. Някакси липсваше нашата мощ, нашето желание от самото начало до край. Да, взехме един гейм, но не беше отново достатъчно да се противопоставим на отбор като Марица. Това каза Евелина Цветанова пред БНТ. Старши треньорът на ЦПВК коментира поражението от Марица Пд с 1:3 в срещата от 17-ия кръг на НВЛ за жени, която БНТ 3 излъчи на живо.

Запитана опитът ли се е оказал решаващ за развоя на мача, тя отговори:

"Разбира се, че се оказа решаващ и не само. Видях доста умора от двете страни, явно и пролетна умора наляга и двата отбора, което също е нормално. Момичетата изиграха много мачове, имаше много дълги разигравания, красив мач се получи."

Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК
Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК

Цветанова заяви, че тимът на ЦПВК ще гони победата в следващия мач.

"Очакванията са да излезем на всеки мач концентрирано, да играем добре и да се поздравим с победа. Аз за секунда не спирам да вярвам в момичетата. Те показаха много добри игри, но не може непрекъснато да сме на топ ниво. Това е съвсем нормално. Предпочитам сега да бъде този спад в играта и следващия мач да излезем на макс", коментира Цветенова.

