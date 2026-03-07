Популярни
Левски отнесе Черно море и записа успех №17 в efbet Супер Волей

  • 7 март 2026 | 20:20
  • 770
  • 0
Шампионите от Левски София постигнаха лесна 17-а победа в efbet Супер Волей.

В мач от 20-ия кръг “сините” победиха категорично у дома Черно море (Варна) с 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).

Така Левски се изравни на върха на класирането с вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) с 46 точки (16 победи, 2 загуби), но “сините” имат един гейм спечелен по-малко, което им отрежда второто място във временното класиране (50:16).

16-годишният централен блокировач Адриан Ганев започна за първи път като титуляр за "сините" и изигра цял мач.

Швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг стана най-резултатен в мача с 16 точки (1 ас, 68% ефективност в атака - +13).

Тодор Скримов добави още 13 точки (4 аса, 1 блок, 73% ефективност в атака, 25% перфектно и 75% позитивно посрещане - +8).

Адриан Ганев се отличи със 7 точки (3 блока, 50% ефективност в атака - +5) и бе избран за MVP.

Майкъл Донован реализира 9 точки за Черно море.

В следващия предпоследен 21-и кръг Левски гостува на ЦСКА на 11 март от 19:00 часа в зала “Христо Ботев”.

Черно море е домакин на Пирин (Разлог) във Варна.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) 3:0 (25:16, 25:19, 25:17)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг 16, Тодор Скримов 13, Гордан Люцканов 7, Адриан Ганев 7, Николай Николаев 5 - Дамян Колев-либеро (Димитър Добрев-либеро, Петко Петков, Петьо Иванов)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ЧЕРНО МОРЕ: Даниел Мицин, Симеон Димитров 8, Майкъл Донован 9, Марсел Гуидонг 5, Томислав Русев, Андре Медейрос 4 - Александър Цанев-либеро (Константин Стойков 3, Кристиян Димитров 2, Даниел Вълев 1, Борис Христов 8)

Старши треньор: ЙОРДАН МИЦИН.

Снимки: Startphoto

