Нефтохимик се справи чисто с Берое

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигна 7-а поредна и общо 14-а победа в efbet Супер Волей. Момчетата на Иван Станев се справиха чисто у дома с Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (25:22, 25:23, 25:17) в последния мач от 20-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред над 250 зрители в зала "Бойчо Брънзов".

Така двата тима си запазват местата във временното класиране. Бургазлии са трети с 14 победи, 4 загуби и 41 точки, докато Берое е на 5-а позиция с 10 победи, 8 загуби и 30 точки.

В междинния и предпоследен 21-и кръг на редовния сезон Нефтохимик ще гостува на последния в подреждането Дунав (Русе), докато старозагорци са отново гости, но на лидера Локомотив Авиа (Пловдив). И двете срещи са в сряда (11 март) от 19,00 часа.

Берое поведе в първата част с 2:0, след което гостите увеличиха аванса си до 5:1 и в този момент Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Въпреки това и усилията на бургазлии, старозагорци запазиха аванса си до 14:9 и 16:12. Последваха силни минути за домакините, които стигнаха до 16:16 след контра на Мартин Кръстев. В следващите минути Нефтохимик дръпна с 22:20 след атака на Рикардо Жуниор. След вдигане с една ръка на Дмитро Долгополов Мартин Кръстев даде геймбол за домакините – 24:22, а самият украински разпределител донесе успеха в гейма след блок-аут за 25:22.

Във втората част Нефтохимик поведе с 3:1, но три поредни грешки на домакините позволиха на Берое да дръпне с четири точки при 9:5. Постепенно бургазлии намалиха изоставането си до 9:10, а след това дори изравниха при 12:12 след ас на Стефан Чавдаров. В един момент Берое успя да дръпне отново с 16:13. Въпреки прекъсването за Иван Станев, разликата нарасна до 22:15. В този момент на линията за начален удар за Нефтохимик застана Дмитро Долгополов и след негови силни сервиси, включително и 3 аса, бургазлии успяха да изравнят при 22:22. В крайна сметка домакините измъкнаха гейма с 25:23 благодарение на Калоян Балабанов и Рикардо Жуниор.

Третата част тръгна точка за точка, докато Нефтохимик не поведе с 9:6 след атака от втора линия на капитана Калоян Балабанов. При 11:7 треньорът на Берое Мирослав Живков взе почивка. Домакините стигнаха и до 15:9 след два поредни аса на Рикардо Жуниор. Берое, обаче, прояви характер и се доближи на една точка при 16:17. Бургазлии отново се откъснаха напред при 20:16. С две блокади и ас на Балабанов между тях резултатът стана 23:16. В крайна сметка Нефтохимик спечели след 25:17 и 3:0.

Най-резултатен за Нефтохимик стана Ади Османович, който влезе като резерва още в първия гейм, с 14 точки (2 блока и 41% ефективност в атака - +8). Калоян Балабанов и Рикардо Жуниор добавиха 11 и 10 точки за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен украинският разпределител на победителите Дмитро Долгополов, който се отчете и с 6 точки (1 блок и 4 аса) за успеха.

За тима на Берое Велизар Чернокожев реализира 16 точки (53% ефективност в атака - +11), а Махди Бентахер завърши с 11 точки.

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) – БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 6, Стоян Димитров 1, Калоян Балабанов 11, Мартин Кръстев 8, Рикардо Жуниор 10, Стефан Чавдаров 5 – Симеон Добрев-либеро (Ади Османович 14, Венцислав Рагин, Любослав Телкийски, Ясен Петров-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

БЕРОЕ 2016: Рангел Витеков 5, Велизар Чернокожев 16, Джеси Деланси 5, Бранислав Ханушек 3, Мартин Мечкаров 4, Махди Бентахер 11 – Петър Каракашев-либеро (Георги Тонев, Николай Манчев, Иван Латунов, Никола Градинаров)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.