Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

"Тайната на успеха ни е във всяка една капчица пот, оставена в залата", заяви старши треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев след победата с 3:0 над Берое 2016 (Стара Загора) в отговор на въпроса каква е тайната на серията от 10 поредни победи във всички първенства и турнири.

Нефтохимик се справи чисто с Берое

"Поздравления за момчетата. Не е лесно да губиш с 3, 4, 6 точки и да се върнеш в мача. Берое ни затрудни, разбира се, но изцяло тактически погледнато, ние си свършихме нашата работа", отбеляза още той.

"Ади (б.р. Османович) от вчера е с температура, даже днес не тренира. Той е страхотен състезател. Това е момче, от което няма да чуете негативна думичка в каквато и да е ситуация. Няма и една минута в залата, в която да не е фокусиран върху това, което прави", обърна внимание Станев.

"Сега се фокусираме върху гостуването в Русе, после върху мача с Локомотив. Пътят до края на първенството е дълъг. Вече се оформят двойките за плейофите, но ние трябва да останем концентрирани докрай", заключи наставникът на Нефтохимик.