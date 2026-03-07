Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Ершимшек: Винаги е трудно да играем срещу ЦПВК

Ахметджан Ершимшек: Винаги е трудно да играем срещу ЦПВК

  • 7 март 2026 | 19:12
  • 317
  • 0
Ахметджан Ершимшек: Винаги е трудно да играем срещу ЦПВК

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек призна, че победата над ЦПВК не е дошла никак лесно. Шампионките спечелиха гостуването си на "полицайките" с 3:1 гейма.

Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК
Марица загуби гейм, но все пак успя срещу ЦПВК

"Беше трудно за нас и винаги е трудно да играем срещу ЦПВК. Трябва да се бием като луди с тях. Те дават всичко от себе си на полето. Съперникът ни играе всяка точка. Може да загубим един гейм, но важно е да запазим самообладание", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата
Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата

Наставникът планира да даде игрово време на всичките си възпитанички, за да бъдат готови за плейофите.

"В плейофите всичко е възможно. Има още добри отбори. В следващите мачове ще ротирам отбора, за да бъдат всички готови за плейофите", допълни турският специалист.

