Невероятна победа с 0.01 секунди за Пировано

  • 7 март 2026 | 14:05
  • 346
  • 0
Представителката на домакините от Италия Лаура Пировано постигна втора поредна победа за Световната купа по ски алпийски дисциплини, триумфирайки и във второто спускане при жените във Вал ди Фаса.

Пировано записа най-добро време от 1:20.91 минути, грабвайки втори успех в кариерата си в стартовете от Световната купа. Италианката беше шеста в спускането и зае пето място в супергигантския слалом на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Втора, само на 0.01 секунди от Лаура Пировано, се класира Корнелия Хютер (Австрия), а Корин Зутер (Швейцария) се нареди трета, с изоставане от 0.05 секунди. Любопитното е, че в петък Лаура Пировано също ликува с 0.01 секунди пред германката Ема Айхер.

Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън (САЩ) остана на четвърта позиция, като завърши на 0.64 секунди от времето на Пировано.

Топ 6 в днешното състезание във Вал ди Фаса допълниха германката Кира Вайдъл-Винкелман (+0.68) и австрийката Ариане Радлер (+0.86).

В генералното класиране за Световната купа начело е американката Микаела Шифрин с 1133 точки, на 117 пред Айхер, която финишира 12-а днес и събра 1016, а трета се нарежда Камий Раст (Швейцария) с 963 точки.

Лаура Пировано поведе в подреждането в дисциплината с 436 точки, пред Ема Айхер с 408 и американката Линдзи Вон с 400 точки.

В неделя във Вал ди Фаса предстои още един старт в супергигантския слалом  при жените.

От сезона на Световната купа при женихе вече остават седем насрочени състезания, като Шифрин се стреми към общо шести трофей в кариерата си и първи от три години насам.

