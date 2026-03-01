Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Лора Христова: Знаех, че съм способна на резултат, но не очаквах, че ще се получи сега

Лора Христова: Знаех, че съм способна на резултат, но не очаквах, че ще се получи сега

  • 1 март 2026 | 13:57
  • 295
  • 0
Лора Христова: Знаех, че съм способна на резултат, но не очаквах, че ще се получи сега

Лора Христова вече не е просто талантът на българския биатлон, а олимпийска медалистка. Бронзът в индивидуалната дисциплина на 15 км в Италия донесе на България още един подиум на Зимни олимпийски игри и превърна 22-годишната състезателка в символ на новото поколение в този спорт. С 20 от 20 повалени мишени и хладнокръвие в най-напрегнатите моменти тя направи състезание по учебник.

“Осъзнавам, че това е голям скок за страната ни, за българския биатлон. Много съм щастлива, че успях да го постигна”, заяви Христова в предаването “Арена спорт“ по БНТ.

Макар мнозина да определиха отличието ѝ като сензация, самата тя признава, че е вярвала в потенциала си, макар да не е очаквала точно на тази Олимпиада да се случи пробивът.

“Знаех, че съм способна на резултат, но честно казано не очаквах, че ще се получи сега. Все още съм доста млада. При чиста стрелба знаех, че имам шанс“, откровена е състезателката от Троян.

След края на Игрите статистиката потвърди усещането за изключително представяне. Христова оглави класацията за най-точна стрелба при дамите с 95,7% успеваемост, редом до финландката Суви Минкенен. На въпроса как се постига подобна ефективност, тя отговаря просто: “Като не му мисля много. Оставам спокойна и нямам очаквания, които да ме разконцентрират. Не се емоционирам силно по време на стрелбата”.

Зад успеха стои и системната работа в отбора през последните две години под ръководството на специалисти като Волфганг Пихлер.

“Работихме много професионално и усилено. Пихлер беше страхотен мотиватор. Вярваше в нас, дори когато ние самите не вярвахме“, подчертава Христова.

В Италия тя бе близо и до второ отличие в масовия старт на 12.5 км, но две грешки в последната стрелба я оставиха на 14-о място. Въпреки това представянето ѝ затвърди усещането, че България разполага със състезателка от световна класа. Неслучайно Христова бе избрана за знаменосец на делегацията ни на церемонията по закриването.

Младата биатлонистка признава, че не усеща допълнително напрежение след медала.

“Фокусирам се върху елементите от стрелбата и бягането, които трябва да изпълня. Така успявам да се абстрахирам“, обяснява тя.

Особено важна за нея е подкрепата на съотборничката ѝ Мария Здравкова, с която тренират и живеят в тясна връзка от години.

“Опора сме една на друга. Не само в хубавите моменти, които се виждат на екрана, а и в трудните“, казва Христова.

Не по-малко значима е ролята на семейството ѝ.

“Казаха ми, че ме обичат и че вярват, че мога да постигна всичко, което искам“, споделя тя за разговора с родителите си след медала.

Пътят до олимпийския подиум започва още на 11-годишна възраст в Троян, където Христова сама решава да се запише на биатлон.

"Много ми хареса стрелбата. Не знаех какво ме чака във функционалната подготовка, но не съжалявам“, усмихва се тя.

Днес, когато името ѝ се свързва с олимпийски медал, тя иска то да бъде асоциирано с нещо повече: “С мотивация към подрастващите. И с вяра – че могат да постигнат всичко”.

А посланието ѝ към децата, които са гледали състезанието и мечтаят за същия успех, е кратко и силно: „И ти можеш“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 1 март 2026 | 07:41
  • 766
  • 0
Влади Зографски завърши на 25-о място ски полетите в Бад Митерндорф, Домен Превц спечели 12-а победа

Влади Зографски завърши на 25-о място ски полетите в Бад Митерндорф, Домен Превц спечели 12-а победа

  • 28 фев 2026 | 16:42
  • 1150
  • 0
Радослав Янков отпадна на 1/8-финалите на Световната купа в Криница

Радослав Янков отпадна на 1/8-финалите на Световната купа в Криница

  • 28 фев 2026 | 16:38
  • 1112
  • 1
Ема Айхер ликува в супергигантския слалом в Солдеу

Ема Айхер ликува в супергигантския слалом в Солдеу

  • 28 фев 2026 | 15:29
  • 1322
  • 0
Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

Марко Одермат спечели 54-а победа за Световната купа

  • 28 фев 2026 | 15:23
  • 1384
  • 1
Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

Георги Джоргов с бронз на 12,5 км на Световното първенство в Германия

  • 28 фев 2026 | 13:36
  • 5914
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6211
  • 34
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24325
  • 57
Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 3937
  • 0
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 6936
  • 11
Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек 1:0 Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 14:30
  • 2239
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 2983
  • 1