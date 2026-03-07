Популярни
Тервел Замфиров отпадна на 1/4-финалите, Радо Янков - на 1/8-финалите в в Шпиндлерув Млин

  7 март 2026 | 15:16
  • 179
Бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Тервел Замфиров отпадна на четвъртфиналите в паралелния слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин (Чехия).

Българинът отстъпи в четвъртфиналната си серия пред лидера за Световната купа Маурицио Бормолини (Италия), изоставайки на 0.72 секунди.

На осминафиналите Замфиров завърши след далия най-добро време в квалификациите Даниеле Багоца, но впоследствие италианецът беше дисквалифициран и българинът продължи към четвъртфиналите.

Радослав Янков приключи участието си на осминафиналите, след като изостана с 0.27 секунди в директния спор с австриеца Андреас Промегер. Преди това Янков беше 12-и в квалификациите, а Замфиров - 16-и.

Третият българин в състезанието Александър Кръшняк не успя да преодолее пресявките, след като не завърши второто спускане по синьото трасе и в крайна сметка зае 31-а позиция.

Янков и Замфиров преодоляха квалификациите в Чехия
При жените България няма участничка, след като Малена Замфирова пострада тежко при инцидент на пистата в чешкия курорт Шплиндерув Млин по-рано тази седмица.

Отложиха за понеделник операцията на Малена Замфирова
