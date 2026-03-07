Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Ничушкин герой в сблъсъка на най-добрите отбори в НХЛ

Ничушкин герой в сблъсъка на най-добрите отбори в НХЛ

  • 7 март 2026 | 12:32
  • 389
  • 0
Ничушкин герой в сблъсъка на най-добрите отбори в НХЛ

В битка между двата най-добри отбора в НХЛ, Валери Ничушкин предизвика продължения в последната минута на редовното време и след това вкара дузпа за гостуващия Колорадо Авеланш, който се наложи с 5:4 над Далас Старс и сложи край на победната серия на своя съперник.

Мартин Нечас, който имаше гол и три асистенции в редовното време, надигра Джейк Йотингер за решаващата дузпа. Нейтън Маккинън добави водещия си в лигата 42-ри гол и две асистенции, докато Кейл Макар завърши с гол и асистенция за Колорадо.

Скот Уеджууд беше безупречен след появата си като резервата и отби 10 удара, а накрая отрази и две дузпи, за да осигури четвърти пореден успех на Аваланш. Той замени Макензи Блекууд, който направи само седем спасявания от 11 удара, преди да напусне играта по-малко от две минути след началото на втория период.

Матю Ткачук отбеляза шестия хеттрик в кариерата си, като Флорида прекрати серията си от четири загуби с победа в Детройт с 3:1. Мачът с три гола на Ткачук беше първият му от 9 януари 2024 г. срещу Сейнт Луис.

Сергей Бобровски, чието име беше видно споменавано в слуховете за трансфери, но остана с Флорида, направи 28 спасявания.

Крис Крайдер отбеляза изравнителния гол в последната минута на редовното време и добави три асистенции за домакина Анахайм Дъкс, който се наложи след дузпи с 6:5 над Монреал Канейдиънс.

Кътър Готие, Лео Карлсон и Джаксън Лакомб – всеки с по един гол и една асистенция, а Алекс Килорн – отбеляза решаващия гол в шестия кръг на дузпите за Дъкс, които имат баланс 7-1-0 в последните си осем мача.

Снимки: Imago

