Янков и Замфиров преодоляха квалификациите в Чехия

Бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Тервел Замфиров и Радослав Янков преодоляха квалификациите и се класираха за осминафиналите в паралелния слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин (Чехия).

Янков се нареди 12-и в пресявките, след като записа общо време от 1:05.35 минута. Той беше четвърти по червеното трасе и 22-и по синьото.

Замфиров зае 16-о място в квалификациите с 1:05.52 минута, след 15-о време по синьото трасе и 10-о по червеното.

Третият българин Александър Кръшняк отпадна в пресявките, след като не завърши второто спускане по синьото трасе. Той зае 31-а позиция в крайното подреждане.

Първо време даде Даниеле Багоца (Италия) - 1:04.36 минута.

При жените България няма участничка, след като Малена Замфирова пострада тежко при инцидент с пиян турист в чешкия курорт Шплиндерув Млин преди няколко дни.

Осминафиналите започват в 14.00 часа.