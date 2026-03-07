Новият бразилски герой продължава с победите в гигантския слалом

В първото си състезание след Милано Кортина 2026, бразилският олимпийски шампион Лукас Пинейро Бротен спечели златния медал в гигантския слалом в кръга от Световната купа по ски алпийски дисциплини, кoйто се проведе в словенския зимен център Кранска гора.

По-малко от месец след като спечели златния медал на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина в същата дисциплина, Лукас Пинейро Бротен се завърна на върха на подиума. Той поведе още в първия манш днес и във втория просто сложи точка на спора, завършвайки с 2 минути, 11 минути и 95 секунди.

Втори след него се нареди швейцарецът Лоик Меяр, който изостана на 0.54 секунди, е третото място е на австриеца Щефан Бренщайнер, чието време е 2:12.75 минути или изоставане от 0.80 секунди.

С победата Лукас си осигурява шестия подиум и втората си победа този сезон в Световната купа. Той спечели и слалома в Леви (Финландия) през ноември 2025 година, а взе и четири сребърни медала: Алта Бадия (Италия), Аделбоден и Венген (Швейцария) и Шладминг (Австрия). До момента е осигурил стъпването на единадесет подиума за Бразилия на международните състезания. Другото доказателство зе постоянството му е, класиране в челната петица в десет поредни състезания от Световната купа по алпийски ски за сезон 2025/2026.

Нито един етап от трасето в първия манш не го затрудни и той поведе след като се спуснаха всичките скиори с преднина от 0.35 Бренщайнер. Във втория манш имаше друг герой – норвежецът Атле Ли Макграт, но неговото най-силно време само за втората част не му помогва за нищо друго извън 4-ата позиция.

Марко Одермат (Швейцария), който днес завърши на 5-о място с пасив от 1.33 секунди, е начело в генералното класиране с 1530 точки. Пинейро Браатен е 2-и с 898, а трети е Лоик Меяр със 763. Oдермат води и в битката за малката купа начело с 485 точки, пред Пинейро Браатен с 447.