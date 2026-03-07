Популярни
  Вихрен (Сандански)
  Кьосев: И първото, и второто полувреме контролирахме мача

Кьосев: И първото, и второто полувреме контролирахме мача

  7 март 2026 | 14:37
Старши треньорът на Вихрен (Сандански) Борислав Кьосев говори след победата на своя тим над Беласица. “Еделвайсите” победиха с 3:1.

Вихрено второ полувреме зарадва феновете в Сандански
Вихрено второ полувреме зарадва феновете в Сандански

“Емоционален мач. И първото, и второто полувреме контролирахме мача. През първото полувреме завършващата фаза не ни беше окей, Направихме две смени, които подействаха позитивно. За пореден мач показахме, че има футболисти с характер. Потвърди се теорията ми, че ще бъде труден мач. Ако не бяхме концентрирани, нямаше да можем да вземем този мач.

Целият мач мисля, че контролирахме тотално. Те играеха с дълги топки към централния им нападател и там се създаваха ситуации. Увличахме се в атака и те ни хванаха на контра. В крайна сметка завърши мачът така, както ние искахме. Получи се празник, надявам се, че им е харесало на феновете. Затова е този отбор тук в града - да радва хората.

Очаквам тежък мач, както всеки път казвам - няма лек мач в “Б” група. Всеки може да победи всеки. Зависи от настройка, как тръгне мачът. Важно е да настроим играчите да дават 100% от възможностите си. Това се опитвам да им обясня - имаме добри футболисти и ако мотивацията ни е на високо ниво, ние ще сем на високо ниво.

Иска ни се втората позиция. Ще е хубаво да играем бараж. За мен е трудно. Фратрия и Янтра са стабилни отбори. Ако държим това ниво и побеждаваме следващите 4-5 кръга, а те сбъркат, имаме някакъв шанс. Гледаме всяка тренировка и всеки един мач да влагаме максимум усилия”, заяви Кьосев.

