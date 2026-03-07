Популярни
  3. Петричкия Джаич: Имахме шансове да затворим мача, мечтаем до последно

Петричкия Джаич: Имахме шансове да затворим мача, мечтаем до последно

  • 7 март 2026 | 14:33
  • 430
  • 0

Наставникът на Беласица Николай Димитров - Джаич даде мнението си след загубата с 1:3 в регионалното дерби с Вихрен (Сандански). Легендарният бек на Ловеч заяви, че "комитите" ще се борят до последно за своето спасение във Втора лига.

Вихрено второ полувреме зарадва феновете в Сандански
Вихрено второ полувреме зарадва феновете в Сандански

"При 1:0 имахме чиста ситуация. Ако бяхме направили 2:0, може би щяхме да се поздравим с успех, но това е футболът. Момчетата играха на максимума на възможностите си, имаше напрежение - нормално, последни сме, трябват ни точки. Дадоха всичко от себе си. Агресията беше на добро ниво. Трябваше може би малко повече футболни аргументи да изкараме, но това имаме към момента.

Кьосев: И първото, и второто полувреме контролирахме мача
Кьосев: И първото, и второто полувреме контролирахме мача

Когато играеш на всяка цена, е проблем. На всичко отгоре Вихрен неслучайно е на това място, играят много добър футбол, доста стойностен отбор са, затрудниха ни максимално, но въпреки това имахме нашите си възможности да затворим мача и да се поздравим с победа. Дали имаме потенциал да се спасим? Мисля, че имаме, работим, дадохме всичко от себе си, може би и съдията малко... Почти всяко спорно положение беше в наша вреда, но въпреки това работим и продължаваме. Мечтаем до последно", каза 55-годишният специалист.

