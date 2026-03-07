Петричкия Джаич: Имахме шансове да затворим мача, мечтаем до последно

Наставникът на Беласица Николай Димитров - Джаич даде мнението си след загубата с 1:3 в регионалното дерби с Вихрен (Сандански). Легендарният бек на Ловеч заяви, че "комитите" ще се борят до последно за своето спасение във Втора лига.

"При 1:0 имахме чиста ситуация. Ако бяхме направили 2:0, може би щяхме да се поздравим с успех, но това е футболът. Момчетата играха на максимума на възможностите си, имаше напрежение - нормално, последни сме, трябват ни точки. Дадоха всичко от себе си. Агресията беше на добро ниво. Трябваше може би малко повече футболни аргументи да изкараме, но това имаме към момента.

Когато играеш на всяка цена, е проблем. На всичко отгоре Вихрен неслучайно е на това място, играят много добър футбол, доста стойностен отбор са, затрудниха ни максимално, но въпреки това имахме нашите си възможности да затворим мача и да се поздравим с победа. Дали имаме потенциал да се спасим? Мисля, че имаме, работим, дадохме всичко от себе си, може би и съдията малко... Почти всяко спорно положение беше в наша вреда, но въпреки това работим и продължаваме. Мечтаем до последно", каза 55-годишният специалист.