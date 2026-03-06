Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак (Варна) за гостуването на Славия

Треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски определи групата за гостуването на Славия за срещата от 25-ия кръг на efbet Лигата.

В нея са Педро Виктор, Максим Ковальов, Борис Иванов, Матео Петрашило, Димо Кръстев, Джон Емануел, Петър Принджев, Даниел Иванов, Цветелин Чунчуков, Жота Лопес, Александър Георгиев, Талес, Цветослав Маринов, Саад Мокачар, Емил Янчев, Шанде, Ангел Грънчов, Мартин Георгиев, Дамян Йорданов и Георг Стояновски.

Срещата между Славия и Спартак 1918 Варна е в петък (6 март) от 18:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“ в столицата.

Преди тази среща Славия заема осмото място във временното класиране с 31 точки, докато Спартак 1918 Варна е на 12-о място с 23 точки.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg