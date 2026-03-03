Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Урибе: Много ни е трудно да вкараме гол

Урибе: Много ни е трудно да вкараме гол

  • 3 март 2026 | 18:11
  • 582
  • 0

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе сподели мнението си след загубата с 0:3 от Славия. Наставникът на заралии заяви, че резултатът не е справедлив, след което открои големия проблем на отбора - отбелязването на гол.

"Мачът беше равностоен, но резултатът не го показва. При фала, от който дойде първият гол, топката беше поставена по-напред. Вторият жълт картон на Валверде е много съмнителен. Нашият отбор не се представи по най-добрия начин. Всички тези неща направиха резултатът да е такъв. Но не е справедлив.

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Много ни е трудно да вкараме гол. Искахме да покажем ефективност с тримата нападатели. Емир е момче, което все още се адаптира. Малко по малко влиза в час. Моят отбор беше конкурентоспособен. Резултатът трябваше да бъде друг", каза Урибе.

