Ратко: Момчетата се раздадоха, Минчев е лидер

Наставникът на Славия Ратко Достанич даде мнението си след победата с 3:0 срещу Берое в efbet Лига. Сръбският специалист похвали момчетата си след категоричния успех под Аязмото.

"Момчетата направиха всичко възможно днес, дадоха всичко от себе си, имахме много положения. Много е трудно да се върнеш след четири положения, поздравявам ги. Сега играем със Спартак (Варна), който е добър отбор. Ключът беше да бъдем компактни, да правим нещата качествено. Имаме футболисти, които могат да играят офанзивно. Минчев е лидер на отбора, той може да е лидер навсякъде, днес беше труден мач, вкара гол. Лидерът трябва да дава пример.

Всички сме заедно, Славия трябва да стане силен. Работим, доволен съм много заради момчетата. Георги Шопов? Той беше близо до гола, да. Той заслужава, работи отлично, знае за какво става дума, чака своя шанс. Искам да виждам такива малки хора. Надявам се сега да е спокойно, но няма спокойни мачове, всеки мач е труден. Надявам се продължим така", каза треньорът на "белите".