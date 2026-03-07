Популярни
  Ръсел: Знаехме, че има голям потенциал в колата, но не бяхме сигурни колко е голям

  7 март 2026 | 08:40
Джордж Ръсел призна, че в отбора не са били сигурно за това какъв е реалният потенциал на W17 преди днешната квалификацията за Гран При на Австралия, в която британецът спечели по доминантен начин полпозишъна.

Триумфът на Сребърните стрели беше двоен, защото Андреа Кими Антонели се класира втори, а двамата бяха с над половин секунда по-бърз от Исак Хаджар, който ще стартира трети в Ред Бул. След квалификацията победителят в нея Ръсел обясни, че падането на температурите следобед също е помогнало за доминацията на Мерцедес, тъй като W17 предпочита малко по-хладните условия.

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона
„Беше страхотен ден. Знаехме, че има голям потенциал в колата, но никога не си сигурен преди първата събота за сезона, но тях наистина се съживи следобед. Температурата на пистата падна, а ние предпочитаме тези условия.

„Също така се радвам и за Кими, защото отборът свърши много работа, за да ни даде тази кола. Свършиха невероятна работа и в гаража.

„Не е лесно да се кара. Вълнувам се за състезанието утре, то може да е много вълнуващо. Надявам се да направим добро състезание“, каза Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Снимки: Imago

