Ръсел: Знаехме, че има голям потенциал в колата, но не бяхме сигурни колко е голям

Джордж Ръсел призна, че в отбора не са били сигурно за това какъв е реалният потенциал на W17 преди днешната квалификацията за Гран При на Австралия, в която британецът спечели по доминантен начин полпозишъна.

GEORGE TAKES POLE IN MELBOURNE! 🤩 pic.twitter.com/tMVz9IO3Sw — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 7, 2026

Триумфът на Сребърните стрели беше двоен, защото Андреа Кими Антонели се класира втори, а двамата бяха с над половин секунда по-бърз от Исак Хаджар, който ще стартира трети в Ред Бул. След квалификацията победителят в нея Ръсел обясни, че падането на температурите следобед също е помогнало за доминацията на Мерцедес, тъй като W17 предпочита малко по-хладните условия.

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

„Беше страхотен ден. Знаехме, че има голям потенциал в колата, но никога не си сигурен преди първата събота за сезона, но тях наистина се съживи следобед. Температурата на пистата падна, а ние предпочитаме тези условия.



„Също така се радвам и за Кими, защото отборът свърши много работа, за да ни даде тази кола. Свършиха невероятна работа и в гаража.



„Не е лесно да се кара. Вълнувам се за състезанието утре, то може да е много вълнуващо. Надявам се да направим добро състезание“, каза Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago