Отложиха за понеделник операцията на Малена Замфирова

Най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова вече е в клиника в Австрия. Днес тя трябваше да претърпи изключително сложна хирургическа интервенция в австрийския град Грац. Състоянието ѝ обаче не е позволявало да се проведе операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост. Това ще се случи в понеделник, потвърди пред bTV бащата на Малена - Анатолий Замфиров.

Малена с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка

16-годишната Малена има фрактури още на таза и лопатката на рамото, след като на 3 март беше ударена в гръб от безконтролно спускащ се скиор по време на подготовката си за Световната купа в Чехия.

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

На Замфирова бяха извършени няколко спешни интервенции, след което беше транспортирана в австрийска болница.

По случая се води разследване.

Снимки: Imago