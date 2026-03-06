Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Отложиха за понеделник операцията на Малена Замфирова

  • 6 март 2026 | 20:13
  • 1073
  • 2
Най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова вече е в клиника в Австрия. Днес тя трябваше да претърпи изключително сложна хирургическа интервенция в австрийския град Грац. Състоянието ѝ обаче не е позволявало да се проведе операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост. Това ще се случи в понеделник, потвърди пред bTV бащата на Малена - Анатолий Замфиров.

Малена с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка
16-годишната Малена има фрактури още на таза и лопатката на рамото, след като на 3 март беше ударена в гръб от безконтролно спускащ се скиор по време на подготовката си за Световната купа в Чехия.

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури
На Замфирова бяха извършени няколко спешни интервенции, след което беше транспортирана в австрийска болница.

По случая се води разследване.

