Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. България допусна загуба от Узбекистан на световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години

България допусна загуба от Узбекистан на световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години

  • 6 март 2026 | 21:04
  • 346
  • 0
България допусна загуба от Узбекистан на световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години

Националният отбор на България допусна загуба с 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) от Узбекистан в четвъртия си мач от световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години в Дивизия III, група "А", което се провежда в Хонконг.

Българският тим допусна изоставане от три попадения още в откриващия период и макар на два пъти да свали изоставането си до само един гол, до обрат не се стигна. Точни за България бяха Кристиан Желев, Ясен Томов и Алекс Гюрков, който се разписа в момент, в който съперникът бе с числено превъзходство на леда.

Поражението бе трето за националите, които остават на четвъртата позиция с 3 точки. Тяхната победа с 5:3 над Нова Зеландия преди ден обаче им гарантира оставането в групата и през следващата година, тъй като Нова Зеландия днес загуби с 1:8 от Израел и кръг преди края няма как да се измъкне от последното място и да изпревари България.

Лидер в класирането с четири победи и общо 11 точки е Узбекистан, пред домакините от Хонконг и Израел с по 9 точки. В последния си двубой, който е в неделя от 10:30 часа българско време, България се изправя срещу състава на Турция, който с 4 точки заема четвъртото място в подреждането.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Далас Старс привлече нападателя Майкъл Бънтинг

Далас Старс привлече нападателя Майкъл Бънтинг

  • 6 март 2026 | 16:54
  • 561
  • 0
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 26553
  • 31
Иран се оттегли от Паралимпийските игри в Милано-Кортина

Иран се оттегли от Паралимпийските игри в Милано-Кортина

  • 6 март 2026 | 16:20
  • 736
  • 0
Една стотна донесе първа победа на италианка в Световната купа

Една стотна донесе първа победа на италианка в Световната купа

  • 6 март 2026 | 14:36
  • 2413
  • 0
НХЛ планира провеждането на мачове от редовния сезон в Германия

НХЛ планира провеждането на мачове от редовния сезон в Германия

  • 6 март 2026 | 12:49
  • 534
  • 0
Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки

Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки

  • 6 март 2026 | 10:17
  • 2316
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Селта 0:1 Реал Мадрид, гол на Чуамени

Селта 0:1 Реал Мадрид, гол на Чуамени

  • 6 март 2026 | 22:00
  • 3224
  • 16
На полувремето: Байерн 2:0 Гладбах, баварците с комфортна преднина

На полувремето: Байерн 2:0 Гладбах, баварците с комфортна преднина

  • 6 март 2026 | 22:20
  • 2272
  • 3
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, по-активна игра на гостите

  • 6 март 2026 | 22:19
  • 1699
  • 2
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 24639
  • 67
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 14511
  • 28
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 26553
  • 31