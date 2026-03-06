България допусна загуба от Узбекистан на световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години

Националният отбор на България допусна загуба с 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) от Узбекистан в четвъртия си мач от световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години в Дивизия III, група "А", което се провежда в Хонконг.

Българският тим допусна изоставане от три попадения още в откриващия период и макар на два пъти да свали изоставането си до само един гол, до обрат не се стигна. Точни за България бяха Кристиан Желев, Ясен Томов и Алекс Гюрков, който се разписа в момент, в който съперникът бе с числено превъзходство на леда.

Поражението бе трето за националите, които остават на четвъртата позиция с 3 точки. Тяхната победа с 5:3 над Нова Зеландия преди ден обаче им гарантира оставането в групата и през следващата година, тъй като Нова Зеландия днес загуби с 1:8 от Израел и кръг преди края няма как да се измъкне от последното място и да изпревари България.

Лидер в класирането с четири победи и общо 11 точки е Узбекистан, пред домакините от Хонконг и Израел с по 9 точки. В последния си двубой, който е в неделя от 10:30 часа българско време, България се изправя срещу състава на Турция, който с 4 точки заема четвъртото място в подреждането.