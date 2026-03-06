Силвия Лутай и Константин Ткаченко дебютираха на Световното юношеско първенство в Талин

Танцовата двойка на България Силвия Лутай и Константин Ткаченко дебютира на Световното юношеско първенство по фигурно пързаляне в Талин (Естония).

Дуетът, който беше с първи стартов номер за ритмичния танц имаше неприятен инцидент. Една от връзките на къннките на Ткаченко се скъса, те трябваше да прекъснат програмата си и получиха наказание от 7 точки. Двамата доиграха съчетанието си, но останаха последни в класирането с 30.10 точки.

Начело са американците Хана Мария Абоян и Даниил Веселушкин с 66.45 точки.

С това българското участие на шампионата приключи, след като Криста Георгиева се нареди 40-а в кратката програма при девойките, а Деян Михайлов завърши 38-и при юношите.