Тампа Бей Лайтнинг привлече 40-годишния Кори Пери

Отборът на Тампа Бей Лайтнинг привлече 40-годишния нападател Кори Пери от състава на Лос Анджелис Кингс в последния ден от трансферния прозорец в Националната хокейна лига. "Светкавиците" изпращат в замяна избор във втория кръг на драфта тази година.

Пери има 11 гола и 17 асистенции в 50 мача този сезон.

През 2011 година той получи трофея "Харт", който се връчва на най-полезния играч в НХЛ. За нападателя това ще бъде втори престой в редиците на Тампа Бей, където игра между 2021 и 2023 година.

В кариерата си Кори Пери има общо 963 точки (459 гола и 504 асистенции) в 1442 мача. Той е печелил и купа "Стенли" със състава на Анахайм Дъкс през 2007 година.