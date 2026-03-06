Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тампа Бей Лайтнинг привлече 40-годишния Кори Пери

Тампа Бей Лайтнинг привлече 40-годишния Кори Пери

  • 6 март 2026 | 22:25
  • 283
  • 0
Тампа Бей Лайтнинг привлече 40-годишния Кори Пери

Отборът на Тампа Бей Лайтнинг привлече 40-годишния нападател Кори Пери от състава на Лос Анджелис Кингс в последния ден от трансферния прозорец в Националната хокейна лига. "Светкавиците" изпращат в замяна избор във втория кръг на драфта тази година.

Пери има 11 гола и 17 асистенции в 50 мача този сезон. 

През 2011 година той получи трофея "Харт", който се връчва на най-полезния играч в НХЛ. За нападателя това ще бъде втори престой в редиците на Тампа Бей, където игра между 2021 и 2023 година.

В кариерата си Кори Пери има общо 963 точки (459 гола и 504 асистенции) в 1442 мача. Той е печелил и купа "Стенли" със състава на Анахайм Дъкс през 2007 година.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

България допусна загуба от Узбекистан на световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години

България допусна загуба от Узбекистан на световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години

  • 6 март 2026 | 21:04
  • 498
  • 0
Силвия Лутай и Константин Ткаченко дебютираха на Световното юношеско първенство в Талин

Силвия Лутай и Константин Ткаченко дебютираха на Световното юношеско първенство в Талин

  • 6 март 2026 | 21:01
  • 434
  • 2
Павлина Филипова за златото на Георги Джоргов: Исторически медал и резултат от труда на целия екип в българския биатлон

Павлина Филипова за златото на Георги Джоргов: Исторически медал и резултат от труда на целия екип в българския биатлон

  • 6 март 2026 | 20:52
  • 643
  • 0
Стела Янчовичина е готова за участието си в церемонията по откриване

Стела Янчовичина е готова за участието си в церемонията по откриване

  • 6 март 2026 | 20:47
  • 456
  • 0
Ерик Перо спечели на 20 км в Контиолахти и взе Малкия кристален глобус

Ерик Перо спечели на 20 км в Контиолахти и взе Малкия кристален глобус

  • 6 март 2026 | 20:43
  • 525
  • 1
Отложиха за понеделник операцията на Малена Замфирова

Отложиха за понеделник операцията на Малена Замфирова

  • 6 март 2026 | 20:13
  • 3091
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 7557
  • 56
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 5591
  • 6
Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 4879
  • 5
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 27859
  • 76
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 16357
  • 30
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 28758
  • 33