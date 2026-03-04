Илиан Илиев: Арда не е идеалният противник, теренът е проблем при тези зимни условия

Наставникът на Черно море Илиан Илиев обяви, че е видял крачка напред след днешното нулево равенство срещу Арда спрямо предишното домакинство с Ботев (Враца).

“Искахме да вкараме малко повече характер и хъс - направихме го. В този момент да посрещнеш Арда, добре владеят топката, добре си я подават, не беше идеалния противник. Малко сме разклатени психологически. От характера и себераздаването съм доволен, но трябва да играем малко повече футбол. Когато се освободихме от пресата им, създадохме опасности.

От предния домакински мач с Враца е крачка напред.

Трябва да играем по-добре по фланговете. Когато условията са трудни, трябва да се играе по-директен футбол и с повече центрирания. Проблемът не е, че нападателите не могат да вкарват, а да им създадем ситуации.

Днес теренът бе проблем. Опитваме се всичко да направим, но при тези зимни условия е трудно.

Нещата, които сме ги обсъдили при нас, няма смисъл да ги обсъждаме в публичното пространство. Важното е футболистите да се посъбудят. Влагат се в тренировките, но трябваше да намерим начин да им вдигнем характера", заяви Илиев.