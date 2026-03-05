Защитник на Черно море е с контузия

Стана ясно, че централният бранител на Черно море Живко Атанасов е с контузия. Поради тази причина опитният футболист отпадна в последния момент от групата за двубоя срещу Арда, въпреки че първоначално бе включен в нея.

Травмата се е появила още по време на мача в Добрич. Бранителят е тренирал с отбора, но непосредствено преди срещата с кърджалийци е преминал ехографско изследване, което е потвърдило получената контузия.

В негово отсъствие като партньор на Влатко Дробаров в центъра на отбраната започна Росен Стефанов, който се представи стабилно. Добрата новина за Черно море преди следващия мач срещу Септември в София е завръщането на десния бранител Ертан Томбак, който изтърпя наказанието си.

/Пламен Трендафилов/