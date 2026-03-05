Илиан Илиев определи групата на Черно море за двубоя със Септември

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на Септември в мач от 25-ия кръг на efbet Лига. От нея заради наказание отпадна Ертан Томбак. Сред избраниците на наставника на „моряците“ попадна Живко Атанасов, който пропусна домакинството на Арда заради болежки. Всички останали играчи ще са на разположение на Илиан Илиев за двубоя в София.

Защитник на Черно море е с контузия

Черно море излиза срещу Септември в 15:00 часа в събота, 7 март, на стадион „Васил Левски“.

Групата: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Емануел Няголов, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Димитър Тонев, Андреас Калкан, Николай Златев, Давид Телеш, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля.