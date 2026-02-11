Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

Българският национал Илия Груев завърши трети в анкетата на Премиър лийг за най-добър играч в 25-ия кръг на английския елит.
Наградата отиде при звездата на Челси Коул Палмър, който се отчете с хеттрик за победата с 3:1 над Уулвърхамптън, като първите му два гола бяха от дузпи. Англичанинът събра 39% от вота, а със своите 19% негов подгласник стана Мартин Субименди, който откри резултата за успеха на Арсенал с 3:0 над Съндърланд. Топ 3 е допълнен от Груев, който събра 15% след двете си асистенции за победата на Лийдс с 3:1 над Нотингам Форест. Междувременно, феновете на йоркширци го избраха за играч на мача в допитването, организирано от клуба. Веднага след българския халф в анкетата на Висшата лига пък се нарежда Ерлинг Холанд с 10% от гласовете. Останалите номинирани бяха Данго Уатара от Брентфорд (8%), Крисенсио Съмървил от Уест Хам (5%) и Киърнън Дюсбъри-Хол от Евертън (4%).
Снимки: Imago