  • 6 март 2026 | 14:17
Караславов: Много псувни и плюнки съм изял, особено след 0:6 от Локо! Случвало се е и пред вкъщи да ме чакат

  • 6 март 2026 | 14:17

Бившият прокурист на пловдивския Ботев Асен Караславов в момента е изпълнителен директор на ФК Крумовград. Бившият шеф на “жълто-черните”, който говори пред „Марица Подкаст“ играе освен за родния си клуб още за Славия, където е капитан, и за германския Гройтер Фюрт.

Записва и мачове за националния отбор в периода 2004-2008 година. Бившият защитник споделя своите спомени и като прокурист на Ботев Пловдив.

„Когато Гройтер Фюрт спечели промоция, аз прецених че нямам качества за първа Бундеслига и се върнах в Ботев. После станах тийм мениджър, после и прокурист“, обяснява 45-годишният Караславов.

Той разказва интересни подробности за трансферите на настоящия капитан на „канарчетата“ Тошко Неделев в Майнц 05 и на голямата надежда Никола Илиев в Интер.

„На Тошко му липсваше Пловдив. Само чакаше да се прибере в България. Не искаше да учи и немски. Така се стигна до раздялата с Майнц само след шест месеца“, обяснява краткия престой на Неделев в Германия Караславов. Той коментира и сагата с 21-годишния талант Никола Илиев, който като юноша на Ботев през 2020 г. беше привлечен с 4-годишен договор в италианския гранд Интер, но се завърна у нас и сега играе за „жълто-черните“.

„Скоро няма да има толкова оферти за български футболист, колкото ние получихме за Коко Илиев. Аякс, Интер, Монако, ПСЖ, Ювентус и още няколко по-малки отбори го искаха. За мен правилният избор беше Аякс, а най-изгодната за клуба беше офертата от Ювентус, но Никола и мениджърът му избраха Интер“, разсъждава Караславов.

Караславов коментира и критиките към него от страна на феновете и това по какъв начин понася своята отговорност.

“Аз не се крият от проблемите, когато ги е имало. Изял съм много псувни, но винаги съм излизал и съм говорил очи в очи с всеки един. Дори при голяма загуба, както беше срещу Локомотив (б.р 0:6 на Лаута), но и не само. Срещу Левски при откриването на “Колежа”. Винаги съм излизал пред феновете, да имало е псувни и плюнки, но аз не се крия. Имал съм много срещи, даже пред вкъщи са ме чакали”, заяви още бившият прокурист на пловдивчани.

Най-паметният му мач като ръководител в Ботев е спечелената купа на България срещу Лудогорец.

„С много малък бюджет, но с много добър колектив извървяхме трудния път до купата. Беше трудно, но в същото време много истинско“, връща лентата бившият бранител.

В момента той е натоварен със задачата да върне отбора на Крумовград в професионалния футбол, където тимът от прочулия се със златодобива си родопски град стана хит, но за кратко.

