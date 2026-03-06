Филипов избухна срещу фен: Затова си отиде треньорът, умнико!

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов намекна за липса на феърплей в мача срещу Левски, който бе загубен с 0:3 на стадион "Георги Аспарухов". Точно след този двубой дойде и раздялата с треньора Димитър Димитров - Херо.

Филипов влезе в словесен спор с привърженик, който го упрекна, че Ботев не е играл феърплей срещу Левски и мачът е приличал на двустранна игра.

Това стана под поста на бизнесмена в личния му профил във Фейсбук, в който той "захапа" своя критик Велислав Вуцов и сина му Светослав заради гола, който получи срещу Лудогорец.

"Да беше показал феърплей и като игра с говедата, малоумник. Там беше е**** двустранната игра. Дано изпаднеш", написа въпросният привърженик към Илиян Филипов.

"За това си отиде треньора, умнико", бе лаконичният отговор на финансовия благодетел на Ботев Пловдив.