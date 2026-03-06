Популярни
  Дембеле се завърна в групата на ПСЖ преди серията от важни мачове

  6 март 2026 | 13:55
Носителят на “Златната топка” Усман Дембеле се завърна в групата на Пари Сен Жермен за поредния сблъсък с Монако, който ще се изигра тази вечер на “Парк де Пренс”. Голмайсторът пропусна реванша с монегаските от плейофния кръг на Шампионската лига, както и мачовете с Метц и Льо Авър в Лига 1. Причината за това бе контузия в прасеца, като в лагера на парижани имаха сериозни притеснения дали ще бъде готов за първия двубой от 1/8-финалната фаза на ШЛ срещу Челси, който е след пет дни. Бившият играч на Барселона получи травмата си по време на победата с 3:2 в първия двубой с Монако в най-престижната клубна футболна надпревара, когато бе заменен още в 27-ата минута.

Дембеле пропусна общо 15 мача от началото на сезона по различни причини.

19-годишният Сени Маюлу също се завръща в групата след контузия. Извън нея все още са Жоао Невеш, Фабиан Руис и Куентин Нджанту, които все още се възстановяват от своите травми.

