ПСЖ и Монако ще разчистват стари сметки

Пари Сен Жермен и Монако ще се изправят един срещу друг в мач от 25-ия кръг на Лига 1 на 6 март 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Парк де Пренс". Главен съдия на срещата ще бъде Руди Буке. Това ще бъде поредният сблъсък между двата френски гранда, които наскоро се срещнаха и в Шампионската лига.

Монегаските се доказаха като изключително неудобен съперник за парижани. Те нанесоха една от малкото загуби на шампиона от началото на сезона, а освен това оказаха сериозна съпротива и в двата мача от плейофния кръг в Шампионската лига, макар накрая да отпаднаха. Сега тимът е амбициран отново да вгорчи живота на своя опонент.

Пари Сен Жермен отново е основен фаворит за титлата в Лига 1, като води класирането с 57 точки след 24 изиграни мача. Парижани имат впечатляваща голова разлика с 53 отбелязани и само 19 допуснати гола. От своя страна, Монако се намира на седмата позиция с 37 точки от същия брой мачове, като тимът от Княжеството има 40 вкарани и 36 получени гола.

Пари Сен Жермен демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Парижани победиха Льо Авър като гост с 1:0 (на 28.02.2026), завършиха наравно с Монако 2:2 в Шампионската лига (на 25.02.2026) и разгромиха Метц с 3:0 (на 21.02.2026). Преди това те надделяха над Монако като гост с 2:3 в първия мач от Шампионската лига (на 17.02.2026), но претърпяха изненадваща загуба от Рен с 1:3 (на 13.02.2026).

Монако също показва добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет срещи. Те победиха Анже с 2:0 (на 28.02.2026), завършиха наравно с ПСЖ 2:2 (на 25.02.2026) и надделяха над Ланс като гост с 2:3 (на 21.02.2026). Загубиха от ПСЖ с 2:3 (на 17.02.2026), но преди това победиха Нант с 3:1 (на 13.02.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Пари Сен Жермен има превес с три победи, едно равенство и една загуба срещу Монако. Най-скорошната им среща беше на 25 февруари 2026 г. в Шампионската лига, когато двубоят завърши наравно 2:2. Само осем дни по-рано, на 17 февруари, ПСЖ победи Монако като гост с 3:2 отново в Шампионската лига. В първия им сблъсък от настоящия сезон в Лига 1, Монако изненада с победа 1:0 на своя стадион на 29 ноември 2025 г. Преди това, на 7 февруари 2025 г., парижани доминираха с 4:1 в мач от Лига 1, а на 5 януари 2025 г. спечелиха Суперкупата на Франция с минимална победа 1:0.

Столичани са изправени пред сериозен ребус в средата на терена. Луис Енрике ще трябва да се оправя без креативността на Фабиан Руис и младия Сени Маюлу, които остават в лазарета. Под огромна въпросителна е и Жоао Невеш – неговото присъствие ще се решава в часовете преди мача. В защита липсата на Ашраф Хакими продължава да бъде най-голямата болка за парижани. Единствената позитивна новина, която развълнува феновете на „Парк де Пренс“, е завръщането на Усман Дембеле. Френското крило поднови тренировки с основната група, но по всичко личи, че Енрике ще го използва като „жокер“ от пейката, за да не рискува ново усложнение.

Ситуацията в лагера на монегаските е още по-драматична. Треньорът Себастиан Поконьоли потвърди, че отборът ще бъде без своя мотор в центъра – Александър Головин, който изтърпява наказание. Липсата му се допълва от контузиите на ключови фигури като Такуми Минамино и защитника Мохамед Салису. Напрежението в Княжеството има и заради физическото състояние на капитана Денис Закария и нападателя Мика Биерет. И двамата са в списъка „под въпрос“ и ще преминат късни фитнес тестове. На вратата отново ще трябва да се доказва Филип Кьон, тъй като опитният Лукас Храдецки все още не е напълно възстановен.