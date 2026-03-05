Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Най-добрата част от сезона тепърва започва

Луис Енрике: Най-добрата част от сезона тепърва започва

  • 5 март 2026 | 17:05
  • 366
  • 0

Наставникът на Пари Сен Жермен коментира предстоящия шампионатен мач с Монако, както и някои от своите играчи. Той също така изрази задоволство, че парижани в моменнта са лидери във френското първенство, но предупреди, че заключителната част от кампанията предстои.

Лига 1 е тежка и винаги е била такава. Всички мачове, особено гостуванията, са трудни. Срещу Льо Авър трябваше да бъдем фокусирани до самия край. Беше трудно, но взехме трите точки (с 1:0 б.р.). Най-добрата част от сезона тепърва започва. Много си говорихме за това какво сме направили досега и какво трябва да подобрим. Искаме играчите да се наслаждават на футбола, като ни предстоят някои големи мачове. Срещу Монако ще сме домакини и е много важно да спечелим трите точки, така че нямаме търпение. Играхме с тях и в Шампионската лига, така че започваме да ги опознаваме добре. Знаем, че това ще бъде мач на ниво ШЛ. Ще запазим своя подход, като искаме да приложим това, върху което работим. Съперникът ни може да играе както си поиска, но ние ще се фокусираме върху това, което знаем как да правим. Целта ни е да вземем всичките три точки.

Винаги е добра новина, когато се възстановят от контузия играчи като Усман Дембеле или Сени Маюлу. Радваме се, че са с нас и се надяваме те да се присъединят към състава, но трябва да внимаваме със състоянието на всеки футболист и да взимаме решенията въз основа на това. Уарен Заир-Емери e един истински юноша на клуба. Той се държи много добре на и извън терена, като е привилегия да имам играч като него в състава ми. Скоро ще навърши 20 години и съм много щастлив, че е при нас. Брадли Баркола получава доста игрово време и се справя добре. Може да играе на няколко позиции в нападение. Много съм доволен от него, но знаем, че е способен на още повече. Винаги търся позитивите, като в момента сме на 1/8-финал в ШЛ. Имахме някои трудности в първенството, но все още сме на върха в класирането. Там сме, където искахме да бъдем на този етап от сезона. Опитваме се да следим индивидуално състоянието на всеки играч. Не контролираме игровото време на всеки футболист по един и същи начин. Някои се нуждаят от игрови ритъм, а други - от почивка. Мисля, че щабът върши доста добра работа”, коментира Енрике на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago

