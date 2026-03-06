Николай Жечев за гостуването в Асеновград

Едноименният тим на Ямбол ще играе утре с Асеновец в Асеновград. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем на лош терен. Знаем какво ни очаква в Асеновград. Познаваме си възможностите и вярваме в тях. Най-важното е да ги демонстрираме във всеки двубой. Постоянството е ключов фактор. Има ли го и резултатите ще са положителни. Трябва да преминем през трудното препятствие. Излизаме да играем колкото можем, разбира се с амбицията да спечелим точките“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, старши треньор на ямболския тим.