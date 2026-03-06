Популярни
  Ямбол 1915
  Николай Жечев за гостуването в Асеновград

Николай Жечев за гостуването в Асеновград

  • 6 март 2026 | 11:51
  • 192
  • 0

Едноименният тим на Ямбол ще играе утре с Асеновец в Асеновград. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем на лош терен. Знаем какво ни очаква в Асеновград. Познаваме си възможностите и вярваме в тях. Най-важното е да ги демонстрираме във всеки двубой. Постоянството е ключов фактор. Има ли го и резултатите ще са положителни. Трябва да преминем през трудното препятствие. Излизаме да играем колкото можем, разбира се с амбицията да спечелим точките“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, старши треньор на ямболския тим.

Николай Христозов: Фактор са

Балкан гостува на лидера

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

Ювентус (Малчика) привлече четирима

Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

