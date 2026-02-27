ФК Ямбол привлече нападател

Виктор Янев е най-новото попълнение в състава на ФК Ямбол. Роден през 1998 година. Играе като нападател. Започва кариерата си в ОФК Несебър. Преминава през бургаските Черноморец и Нефтохимик, като с екипа на „шейховете“ дебютира в мъжкия футбол. Преминава през Пирин (Благоевград) във Втора лига, връща се и в Нефтохимик. През 2021 година подсилва Несебър, където се превръща в ключова фигура в следващите няколко сезона. Много силен е сезон 2023/2024, в който Виктор Янев наниза 24 гола и помогна на отбора да се завърне в професионалния футбол. През лятото на 2025 година напусна Несебър в посока Беласица.

Сега ще играе в Ямбол под ръководството на Николай Жечев, с когото работеха няколко години в Несебър.

Нападателят се нуждае от известно време, за да навлезе в добра кондиционна форма преди да бъде използван в мачовете.

Снимка: fcyambol1915.com