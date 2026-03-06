Валери Домовчийски: Да печелим точки

Утре, СФК Раковски (Раковски) ще играе с Гигант в Съединение. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„С доброто си представяне, Гигант накара през последните години, всички да се съобразяват с него. Настоящото му класиране може да не е най-доброто, но това е отбор, който е способен да победи всеки. За нас това не е от особено значение. Нашата цел до края на сезона е да печелим точки, за да наваксаме изоставането си. Съперникът срещу когото играем не е от значение. Трябва да го надвием за да следваме целта си“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.

Снимка: ФК Раковски ДЮШ - фейсбук