Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. СФК Раковски
  3. Валери Домовчийски: Да печелим точки

Валери Домовчийски: Да печелим точки

  • 6 март 2026 | 11:31
  • 175
  • 0
Валери Домовчийски: Да печелим точки

Утре, СФК Раковски (Раковски) ще играе с Гигант в Съединение. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„С доброто си представяне, Гигант накара през последните години, всички да се съобразяват с него. Настоящото му класиране може да не е най-доброто, но това е отбор, който е способен да победи всеки. За нас това не е от особено значение. Нашата цел до края на сезона е да печелим точки, за да наваксаме изоставането си. Съперникът срещу когото играем не е от значение. Трябва да го надвием за да следваме целта си“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.

Снимка: ФК Раковски ДЮШ - фейсбук 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Христозов: Фактор са

Николай Христозов: Фактор са

  • 6 март 2026 | 10:55
  • 159
  • 0
Балкан гостува на лидера

Балкан гостува на лидера

  • 6 март 2026 | 10:52
  • 158
  • 0
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 2957
  • 7
Ювентус (Малчика) привлече четирима

Ювентус (Малчика) привлече четирима

  • 6 март 2026 | 10:41
  • 210
  • 0
Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

  • 6 март 2026 | 10:23
  • 187
  • 1
Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

  • 6 март 2026 | 09:30
  • 1137
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 1449
  • 4
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 2957
  • 7
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 2090
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 3314
  • 4
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 5543
  • 5
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 5586
  • 2