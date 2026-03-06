Популярни
  2. Гигант (Съединение)
  3. Васил Стефанов: Коварен противник, длъжни сме да го победим

Васил Стефанов: Коварен противник, длъжни сме да го победим

  • 6 март 2026 | 11:26
  • 134
  • 0

Утре, Гигант (Съединение) приема СФК Раковски. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Доволен съм от играта, която показахме и себераздаването на футболистите ни в последния мач. Ако го направим и срещу СФК Раковски ще спечелим мача. Излизаме срещу коварен противник, който се бори за всяка точка. Ще е трудно. Имаме кадрови проблеми – наказани и контузени. Това не е оправдание. Шанс е за други футболисти да се изявят. Все още нямаме победа и в предстоящия двубой на всяка цена трябва да я постигнем. Важно е да продължим да играем както в последния мач. Ако го правим, неминуемо ще постигаме успехи“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

