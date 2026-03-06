Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ФК Троян
  Андрей Андреев: Ще е трудно, очакваме подкрепа от феновете

  • 6 март 2026 | 11:15
  • 114
  • 0
Утре в Троян, едноименния тим приема Бдин (Видин). Срещата е от 12-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Предстои ни много труден мач срещу опитен отбор, с традиции в групата. Ние сме изцяло нов отбор. Необходимо е време за да се сработи състава. Силното представяне в двубоя за купата на Аматьорската лига срещу Локомотив (Мездра), ни вдъхва оптимизъм. В тази среща на трибуните имаше около 500 зрители. Надяваме се все така да ни подкрепят и да са нашия 12-и играч. Ни ще направим възможното да ги радваме с добри игри и резултати“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, треньор на ФК Троян.

