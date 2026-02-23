ФК Троян с нов състав през пролетта

Девет нови футболисти ще играят за едноименния тим на град Троян през пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. От Ловеч дойдоха Васил Тодоров (вратар), Константин Генков (крило), Илия Петков (полузащитник), Денджай Ариф (халф-бек). Васил Нанков (крило) и Александър Скорчев (нападател) играха през есента за Партизан (Червен бряг). Божидар Митов (дефанзивен полузащитник) и Даниел Росенов (нападател) са привлечени от Футболна академия Арес (София). В троянския тим се завръща Владислав Трифонов (нападател).