Обновен ФК Троян амбициран да елиминира Локомотив (Мездра) за купата на АФЛ

Утре, едноименния тим на град Троян приема Локомотив (Мездра) в междуобластна квалификация на Северозападна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Треньорът Андрей Андреев, коментира пред Sportal.bg готовността и амбициите на троянския тим за пролетния полусезон.

„Не свършихме всичко, което бяхме планирали в подготовката. Попречиха ни лошите атмосферни условия. Бяхме договорили пет приятелски срещи, изиграхме три от тях. Привлякохме девет футболисти и на практика сме нов отбор. Нужно е време за сработване. Него и пропуснатото в хода на подготовката ще го изпълняваме в движение. Започваме мачовете срещу възможно най-трудния съперник. Локомотив (Мездра) е сработен отбор с добри футболисти. Излизаме за победа на нашия стадион. Всеки има шансове за успех в турнирен двубой“.