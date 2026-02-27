Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ФК Троян
  3. Обновен ФК Троян амбициран да елиминира Локомотив (Мездра) за купата на АФЛ

Обновен ФК Троян амбициран да елиминира Локомотив (Мездра) за купата на АФЛ

  • 27 фев 2026 | 11:49
  • 315
  • 1
Обновен ФК Троян амбициран да елиминира Локомотив (Мездра) за купата на АФЛ

Утре, едноименния тим на град Троян приема Локомотив (Мездра) в междуобластна квалификация на Северозападна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Треньорът Андрей Андреев, коментира пред Sportal.bg готовността и амбициите на троянския тим за пролетния полусезон.

„Не свършихме всичко, което бяхме планирали в подготовката. Попречиха ни лошите атмосферни условия. Бяхме договорили пет приятелски срещи, изиграхме три от тях. Привлякохме девет футболисти и на практика сме нов отбор. Нужно е време за сработване. Него и пропуснатото в хода на подготовката ще го изпълняваме в движение. Започваме мачовете срещу възможно най-трудния съперник. Локомотив (Мездра) е сработен отбор с добри футболисти. Излизаме за победа на нашия стадион. Всеки има шансове за успех в турнирен двубой“. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Директор в Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

Директор в Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

  • 27 фев 2026 | 09:38
  • 1599
  • 1
Тунчев: Всеки отбор може да продължи без даден футболист или треньор

Тунчев: Всеки отбор може да продължи без даден футболист или треньор

  • 27 фев 2026 | 09:28
  • 1066
  • 1
Футболист на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство

Футболист на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство

  • 27 фев 2026 | 09:19
  • 4754
  • 1
Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

  • 27 фев 2026 | 09:00
  • 1618
  • 1
Росен Крумов за мача в Разлог

Росен Крумов за мача в Разлог

  • 27 фев 2026 | 07:29
  • 898
  • 0
Сливнишки герой гостува на ЦСКА III

Сливнишки герой гостува на ЦСКА III

  • 27 фев 2026 | 07:26
  • 649
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Спартак (Варна)

Арда 0:0 Спартак (Варна)

  • 27 фев 2026 | 12:45
  • 2818
  • 7
Започна жребият за осминафиналите в Шампионската лига - следете тук

Започна жребият за осминафиналите в Шампионската лига - следете тук

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 8189
  • 1
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 3909
  • 5
Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

  • 27 фев 2026 | 11:53
  • 2366
  • 3
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 6189
  • 7
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 2834
  • 10