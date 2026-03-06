Росен Крумов: Задължителна победа

Едноименният тим на Костинброд приема утре Германея (Сапарева баня). Срещата е от 22-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Играем добре, но в даден монети допускаме елементарни греши. Вместо да имаме шест точки от първите два мача, спечелихме само една. Задължително трябва да вземем предстоящия двубой. Имаме потенциал да го направим. Не подценяваме противника. Напротив, настройваме се за тежка битка. Трябва да я изиграем с максимална мобилизация и пределна концентрация“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.