ОФК Костинброд започва с амбиции за призовата шестица

През лятото, ОФК Костинброд се завърна в Югозападната Трета лига. Неравномерно беше представянето на отбора в следващите месеци до края на миналата година.

Росен Крумов, председател на УС на клуба коментира пред Sportal.bg свършеното от началото на тази година и пролетните амбиции.

„Подготвихме се, доколкото позволиха атмосферните условия. Разбира се, можеше и по-добре. Свършихме работа по комплектоване на състава. Очаквам през пролетния полусезон да се представим по-добре. Започваме го с амбицията за класиране в призовата шестица. Първият ни мач е на 14 февруари в Гоце Делчев. Трябва да го спечелим“.