Серина Уилямс има право да се завърне на корта в края на месеца

Серина Уилямс премина още един етап по пътя към евентуално завръщане в професионалния тенис, като в понеделник беше включена в списъка на организацията за допинг тестове като отговаряща на условията за завръщане в състезанията на 22 февруари. Това е шест месеца, след като 23-кратната шампионка от Големия шлем се регистрира в Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

44-годишната Уилямс беше включена в списъка на страницата за възстановяване на регистрацията на уебсайта на ITIA днес. Това, което не беше известно веднага, беше кога или къде, или наистина дали Уилямс ще играе отново.

Когато миналата година беше разкрито, че Уилямс се е регистрирала в ITIA, за да се върне в системата за допинг тестове, тя написа в социалните мрежи: „О, Боже, няма да се върна.“

Серина загатна за завръщане в тениса

Миналата година, когато се появи информация, че Уилямс е направила първоначален ход, необходим за завръщане, говорителят на Американската тенис асоциация Брендън Макинтайър заяви: „Ако Серина реши да се завърне и да се състезава на професионално ниво, ние с ентусиазъм ще приветстваме завръщането на една от най-великите шампионки в историята на нашия спорт.“

Уилямс, една от великите в спорта, не се е състезавала, откакто се сбогува с феновете на Откритото първенство на САЩ през 2022 година.

