Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Серина Уилямс има право да се завърне на корта в края на месеца

Серина Уилямс има право да се завърне на корта в края на месеца

  • 9 фев 2026 | 21:30
  • 597
  • 0
Серина Уилямс има право да се завърне на корта в края на месеца

Серина Уилямс премина още един етап по пътя към евентуално завръщане в професионалния тенис, като в понеделник беше включена в списъка на организацията за допинг тестове като отговаряща на условията за завръщане в състезанията на 22 февруари. Това е шест месеца, след като 23-кратната шампионка от Големия шлем се регистрира в Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

44-годишната Уилямс беше включена в списъка на страницата за възстановяване на регистрацията на уебсайта на ITIA днес. Това, което не беше известно веднага, беше кога или къде, или наистина дали Уилямс ще играе отново.

Когато миналата година беше разкрито, че Уилямс се е регистрирала в ITIA, за да се върне в системата за допинг тестове, тя написа в социалните мрежи: „О, Боже, няма да се върна.“

Серина загатна за завръщане в тениса
Серина загатна за завръщане в тениса

Миналата година, когато се появи информация, че Уилямс е направила първоначален ход, необходим за завръщане, говорителят на Американската тенис асоциация Брендън Макинтайър заяви: „Ако Серина реши да се завърне и да се състезава на професионално ниво, ние с ентусиазъм ще приветстваме завръщането на една от най-великите шампионки в историята на нашия спорт.“

Уилямс, една от великите в спорта, не се е състезавала, откакто се сбогува с феновете на Откритото първенство на САЩ през 2022 година. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Юго Юмбер победи бившия шампион Даниил Медведев в Ротердам

Юго Юмбер победи бившия шампион Даниил Медведев в Ротердам

  • 9 фев 2026 | 21:20
  • 528
  • 0
Олимпийската шампионка от Париж 2024 се завърна на корта с победа в Доха

Олимпийската шампионка от Париж 2024 се завърна на корта с победа в Доха

  • 9 фев 2026 | 20:08
  • 515
  • 0
Виктория Томова изхвърча от топ 150, нов рекорд на Елизара Янева

Виктория Томова изхвърча от топ 150, нов рекорд на Елизара Янева

  • 9 фев 2026 | 12:06
  • 877
  • 1
Без промяна за Григор в световната ранглиста, Нестеров и Радулов с голям скок

Без промяна за Григор в световната ранглиста, Нестеров и Радулов с голям скок

  • 9 фев 2026 | 09:29
  • 2243
  • 1
Григор Димитров започва в Далас тази вечер с мач на двойки в дует с Георги Георгиев

Григор Димитров започва в Далас тази вечер с мач на двойки в дует с Георги Георгиев

  • 9 фев 2026 | 08:52
  • 5949
  • 0
Шиникова отпанда в квалификациите на турнир, в който Томова стартира от основната схема

Шиникова отпанда в квалификациите на турнир, в който Томова стартира от основната схема

  • 9 фев 2026 | 01:51
  • 1020
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 5673
  • 30
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 6118
  • 3
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 11624
  • 114
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 21104
  • 129
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 10554
  • 1
Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

  • 9 фев 2026 | 22:30
  • 21630
  • 7