Серина загатна за завръщане в тениса

Серина Уилямс не изключва възможността за изненадващо завръщане в тениса. 44-годишната тенисистка не е играла професионално, откакто загуби от Айла Томлянович в третия кръг на Откритото първенство на САЩ през 2022 година, въпреки че определи оттеглянето си като „развитие“ извън спорта, а не като край на кариерата.

През декември Уилямс отхвърли спекулациите, че обмисля завръщане, въпреки че отново е влязла в списъка на тестваните за допинг. Но 23-кратната шампионка от Големия шлем на сингъл не беше толкова категорична по отношение на въпроса в интервю за The Today Show в САЩ.

"Наистина ли питате това? О, Боже мой!", каза Уилямс, когато ѝ беше подхвърлена идеята за евентуално завръщане в спорта.

"Просто се забавлявам и се наслаждавам на живота си в момента. Това не е "да" или "не". Не знам. Просто ще видя какво ще стане. Имам две деца. Аз съм майка, която си стои вкъщи на пълен работен ден. Когато попълних формуляр онзи ден. Професия? Написах "Домакиня", допълни тя.

На въпрос дали е била отново включена в допинг тестовете, Уилямс отговори: "Включих ли се отново? Не знам дори дали бях аут. Вижте, не мога да обсъждам това."