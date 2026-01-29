Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Серина загатна за завръщане в тениса

Серина загатна за завръщане в тениса

  • 29 яну 2026 | 11:50
  • 168
  • 0
Серина загатна за завръщане в тениса

Серина Уилямс не изключва възможността за изненадващо завръщане в тениса. 44-годишната тенисистка не е играла професионално, откакто загуби от Айла Томлянович в третия кръг на Откритото първенство на САЩ през 2022 година, въпреки че определи оттеглянето си като „развитие“ извън спорта, а не като край на кариерата.

През декември Уилямс отхвърли спекулациите, че обмисля завръщане, въпреки че отново е влязла в списъка на тестваните за допинг. Но 23-кратната шампионка от Големия шлем на сингъл не беше толкова категорична по отношение на въпроса в интервю за The Today Show в САЩ.

"Наистина ли питате това? О, Боже мой!", каза Уилямс, когато ѝ беше подхвърлена идеята за евентуално завръщане в спорта.

"Просто се забавлявам и се наслаждавам на живота си в момента. Това не е "да" или "не". Не знам. Просто ще видя какво ще стане. Имам две деца. Аз съм майка, която си стои вкъщи на пълен работен ден. Когато попълних формуляр онзи ден. Професия? Написах "Домакиня", допълни тя.

На въпрос дали е била отново включена в допинг тестовете, Уилямс отговори: "Включих ли се отново? Не знам дори дали бях аут. Вижте, не мога да обсъждам това."

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева е на 1/4-финал на двойки на турнир в Порто

Елизара Янева е на 1/4-финал на двойки на турнир в Порто

  • 29 яну 2026 | 08:03
  • 613
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг в Уестън, Гергана Топалова отпадна

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг в Уестън, Гергана Топалова отпадна

  • 29 яну 2026 | 07:34
  • 674
  • 0
Донски със загуба на двойки в Португалия

Донски със загуба на двойки в Португалия

  • 28 яну 2026 | 20:17
  • 784
  • 0
Норвежец спря Кузманов след голяма битка

Норвежец спря Кузманов след голяма битка

  • 28 яну 2026 | 19:44
  • 1016
  • 0
Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

  • 28 яну 2026 | 17:55
  • 428
  • 0
Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

  • 28 яну 2026 | 17:49
  • 1011
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 10531
  • 17
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 9671
  • 5
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 11025
  • 15
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 7445
  • 5
Ден 12 на Australian Open: безмилостна Сабаленка пак е на финал

Ден 12 на Australian Open: безмилостна Сабаленка пак е на финал

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 3269
  • 3
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 1715
  • 9