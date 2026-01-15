Популярни
  Тунис
  2. Тунис
  Тунис назначи Сабри Ламуши за селекционер

Тунис назначи Сабри Ламуши за селекционер

  15 яну 2026 | 11:29
Тунис назначи Сабри Ламуши за селекционер

Сабри Ламуши, бивш мениджър на английския футболен клуб Нотингам Форест, бе назначен на поста селекционер на националния отбор на Тунис, съобщава агенция Ройтерс. Французинът, който е водил и Кот Д'Ивоар, ще замени напусналия след отпадането на осминафиналите на Купата на африканските нации Сами Трабелси.

"Футболната асоциация на Тунис назначи Сабри Ламуши начело на националния отбор с договор до 31 юли 2028", съобщават от федерацията.  

Ламуши, роден в Лион с тунизийски корени, е водил Форест и Кардиф Сити във втора дивизия на Анлгия, а освен това е бил треньор на френския Рен. Той ще води Тунис на Световното първенство по футбол, където отборът е в група с Нидерландия, Япония и победител от европейските плейофи.

Снимки: Imago

