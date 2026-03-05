„Лигата на талантите“ с анализ на кръга в Елитната група до 16 години – Лудогорец с важна победа в София

През изминалата седмица се изигра 18-ия кръг в Елитната група до 16 години.

Лудогорец, Левски и Славия спечелиха своите гостувания с минимални успехи, докато Академик и Локомотив не излъчиха победител в дербито на Пловдив.

Във втората осмица Дунав (Русе) записа победа с което се отлепи от опасната зона, докато ФК Пловдив 2015 и Ботев (Враца) допуснаха домакински загуби и така останаха на последните две позиции.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.