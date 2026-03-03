Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 16 години

Първа осмица:
Септември - Лудогорец 1:2
0:1 Ахмет Манаф (42')
1:1 Александър Сираков (50')
1:2 Димитър Милчев (51")
Етър - Левски 0:1
0:1 Мариян Йовов (10')
ЦСКА - Славия 0:1
0:1 Ангел Мишев (63')
Академик (Пд) - Локомотив (Пд) 1:1
1:0 Максим Палиев (2')
1:1 Даниел Лилковски (47')
Втора осмица:
Пловдив 2015 - Арда 1:3
0:1 Доанай Аптикадир (20')
0:2 Нурай Юсеин (58')
0:3 Нурай Юсеин (72')
1:3 Иван Прангов (81')
Ботев (Пд) - Национал 1:0
1:0 Даниел Тосев (25')
Ботев (Враца) - Пирин 0:6
0:1 Владислав Зайков (21')
0:2 Виктор Равенски (43')
0:3 Владислав Зайков (49')
0:4 Велко Георгиев (57')
0:5 Мартин Лазаров (68')
0:6 Иван Георгиев (79')
Дунав - Черно море 2:0
1:0 Баръш Рами (3')
2:0 Емир Мехмедов (35')