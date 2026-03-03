Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 3 март 2026 | 18:26
  • 677
  • 0

Първа осмица:

Септември - Лудогорец 1:2
0:1 Ахмет Манаф (42')
1:1 Александър Сираков (50')
1:2 Димитър Милчев (51")

Етър - Левски 0:1
0:1 Мариян Йовов (10')

ЦСКА - Славия 0:1
0:1 Ангел Мишев (63')

Академик (Пд) - Локомотив (Пд) 1:1
1:0 Максим Палиев (2')
1:1 Даниел Лилковски (47')

Втора осмица:

Пловдив 2015 - Арда 1:3
0:1 Доанай Аптикадир (20')
0:2 Нурай Юсеин (58')
0:3 Нурай Юсеин (72')
1:3 Иван Прангов (81')

Ботев (Пд) - Национал 1:0
1:0 Даниел Тосев (25')

Ботев (Враца) - Пирин 0:6
0:1 Владислав Зайков (21')
0:2 Виктор Равенски (43')
0:3 Владислав Зайков (49')
0:4 Велко Георгиев (57')
0:5 Мартин Лазаров (68')
0:6 Иван Георгиев (79')

Дунав - Черно море 2:0
1:0 Баръш Рами (3')
2:0 Емир Мехмедов (35')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дамян Йорданов: Винаги сме играли до последен дъх

Дамян Йорданов: Винаги сме играли до последен дъх

  • 3 март 2026 | 15:36
  • 780
  • 2
Шансовете за "синя" титла вече са над 90% 

Шансовете за "синя" титла вече са над 90% 

  • 3 март 2026 | 15:34
  • 10277
  • 32
Спартак (Пловдив) и Димитровград ще играят на осми март

Спартак (Пловдив) и Димитровград ще играят на осми март

  • 3 март 2026 | 15:32
  • 805
  • 0
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 26994
  • 46
Отложиха с 24 часа дерби на Североизток

Отложиха с 24 часа дерби на Североизток

  • 3 март 2026 | 15:22
  • 810
  • 0
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  • 3 март 2026 | 15:15
  • 19525
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) 0:0 Септември (Сф)

Ботев (Пд) 0:0 Септември (Сф)

  • 3 март 2026 | 18:58
  • 7566
  • 10
Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

  • 3 март 2026 | 19:15
  • 2217
  • 7
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 18215
  • 52
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 26994
  • 46
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  • 3 март 2026 | 15:15
  • 19525
  • 25
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 50934
  • 142