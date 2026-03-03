Дани Уелбек удължи договора си с Брайтън

Нападателят на Брайтън Дани Уелбек е активирал клауза в договора си, която му позволява да го удължи с още 12 месеца, обвързвайки се с клуба до края на следващия сезон.

Настоящият контракт на 35-годишния футболист трябваше да изтече в края на сезона. BBC обаче съобщи, че опцията за допълнителна година е задействана, слагайки край на несигурността около бъдещето на Уелбек.

Нападателят подписа нов двугодишен договор през 2024 г., но тогава съществуването на тази 12-месечна опция не беше оповестено публично. Въпреки спекулациите, бившият играч на Манчестър Юнайтед и Арсенал ще остане при „чайките“ и през следващия сезон.

Англичанинът, който има 42 мача за националния отбор, последният от които през 2018 г., се представя впечатляващо през сезона. Той е водещият голмайстор на "чайките" с 11 попадения в 30 мача, като последното от тях дойде при победата с 2:1 над Нотингам Форест в неделя.

Снимки: Gettyimages