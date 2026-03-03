Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Разочарован съм, че не вкарваме повече след ъглови удари

Артета: Разочарован съм, че не вкарваме повече след ъглови удари

  • 3 март 2026 | 18:19
  • 471
  • 2
Артета: Разочарован съм, че не вкарваме повече след ъглови удари

Мениджърът на Арсенал Артета няма проблем с това, че отборът му разчита много на статични положения. Лондончани отбелязаха доста попадение след ъглови удари този сезон и получиха някои критики за начина си на игра. Испанецът обаче не се вълнува от тези мнения.

"Разочарован съм, че не вкарваме повече след ъглови удари, а понякога получаваме попадения. Искаме да сме най-добрите във всеки аспект от играта. Това е целта и посоката на този отбор", сподели Артета.

"Бях разочарован, че получихме гол след ъглов удар срещу Челси. Манчестър Юнайтед също се справя добре при статични положения. В Манчестър Сити работих много върху това. Има фази и моменти, в които един отбор има възможност да направи определени неща. Футболът се развива и става все по-труден. Отборите се адаптират", допълни той.

Артета говори и за ротациите в състава: "Трябва да правим това и го правим цял сезон. Безпрецедентен сезон е за нас, никаго не сме играли толкова мачове, а през март играчите ще отидат в националните си отбор. Освен това имаме световно първенство".

Той коментира и кадровите проблеми в тима преди утрешния мач срещу Брайтън: "Надявам се, че Деклан Райс ще е на линия. Беше много по-добре днес. Не сме тренирали много последните дни. Кай Хавертц участва в част от тренировката, така че за него ще видим. При Мартин Йодегор ситуацията е такава, че трябва да видим колко комфортно се чувства с някои действия. Бен Уайт не е на линия".

Относно емоциите около битката за титлата Артета заяви: "Тези емоции ще бъдат различни сега. Справихме се с много емоции последните осем месеца. Отборът трябва да върши много неща, които не са свързани с емоции, ако иска да спечели".

