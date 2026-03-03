Страх от сериозна контузия на Родриго

Бразилският нападател на Реал Мадрид Родриго преминава обстойни медицински изследвания, за да се установи сериозността на контузия в коляното, получена по време на мача срещу Хетафе. Футболистът е завършил двубоя с болежки, което е наложило незабавна намеса на лекарския щаб.

Първоначалният преглед е бил извършен още в съблекалнята след последния съдийски сигнал. По взаимно съгласие между играча и медицинския екип е било решено обстойните тестове да продължат на следващата сутрин.

В момента Родриго е подложен на прегледи, като надеждите са травмата да се окаже лека, въпреки че първоначалните индикации не бяха оптимистични. Има дори опасения, че нещата са сериозни и под въпрос е евентуалното му участие на Мондиала през лятото.

Мачът срещу Хетафе бе първи за Родриго след почти едномесечно отсъствие от терените поради тендинит. Той се появи в игра в 54-тата минута, но не успя да помогне на тима си да преодолее защитата на съперника. В края на срещата камерите уловиха как нападателят се държи за дясното коляно – именно там, където е почувствал болка.

Ако прегледите потвърдят по-сериозна контузия, Реал Мадрид ще се изправи пред сериозна криза в атака за предстоящия мач срещу Селта във Виго. В такъв случай единствените налични нападатели в състава ще бъдат Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия, тъй като Килиан Мбапе също е контузен, а Франко Мастантуоно ще изтърпява наказание заради червения си картон от понеделник.